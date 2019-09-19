Саюстов — о результатах «Сибири»: курочка по зёрнышку собирает
Нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов прокомментировал результаты новосибирского клуба на старте сезона.
«Собираем очки даже не в самых удачных матчах, потому что блокируем много бросков. Курочка по зёрнышку собирает, всё идёт в копилку», — приводятся слова Саюстова в официальном «твиттере» «Сибири».
В последнем матче «Сибирь» в овертайме проиграла «Трактору» (1:2 ОТ). Счёт в матче был открыт в середине первого периода, удачным броском отметился нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. Подопечные Петериса Скудры сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря заброшенной шайбе форварда Алексея Кручинина. Оставшееся основное время прошло без голов. В овертайме победу «Трактору» принёс точный бросок форварда Эндрю Кэлофа при игре в большинстве.
Чесалин: «Сибирь» скорее потеряла очко, чем заработала
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