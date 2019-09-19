Клинкхаммер: устал после всех перелётов, на тренировке даже дыхание сбилось

Подписавший контракт с «Авангардом» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от дебюта за омскую команду.
«Немного устал после всех этих перелётов. Усредно потренировались, даже дыхание сбилось. Но я очень счастлив быть здесь, ведь „Авангард“ — это топовый клуб. Мы встречались в плей-офф, когда я играл за Казань. И там я видел все сильные стороны омской команды. Теперь узнаю всё изнутри, смогу многому научиться у Боба Хартли.
Сложно, когда приходишь в команду в ходе сезона. Многое приходится нагонять, но работа только начинается. Поговорили с Хартли в общем об игре. Она во многом строится в североамериканском стиле, в стиле НХЛ. Это мне по душе, но тем не менее многому придётся научиться. Нужно изучить систему Хартли, для этого потребуется немного времени и терпения со стороны тренерского штаба», — сказал Клинкхаммер в эфире клубного телевидения.
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