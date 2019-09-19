Тренер «Ак Барса»: сегодня сыграет Билялов, для него это первая игра в сезоне

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем c «Нефтехимиком» назвал сильные стороны будущего соперника.

«Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин – быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело, но надо работать, выполнять игровое задание, работать все три периода. Прошлый матч «Нефтехимик» проиграл, поэтому будет непросто.

У нас будет преимущество в скорости? Это тоже один из факторов – мы везде постараемся играть активно, поэтому посмотрим, как будем выглядеть. Постараемся, конечно, использовать этот момент.

Билялов сегодня сыграет. Для него это первая игра в сезоне, но он готов. Изменения в составе тоже будут, мы перед игрой об этом скажем. В принципе все ребята готовы играть», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.