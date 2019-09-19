Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий

Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Newsday Колин Стивенсон поделился мнением о дебютном матче Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Артемий Панарин, электрический крайний нападающий, который дебютировал за новую команду в матче с «Нью-Джерси», забил гол в большинстве, но был вынужден покинуть площадку. Причиной стало, как говорят в команде, небольшое напряжение в паху. После ухода Панарина его место в первом звене занял Крис Крайдер. Игра в большинстве в исполнении «рейнджеров» была доминирующей, несмотря на то что забит лишь один гол в четырёх попытках», — считает Стивенсон.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о степени тяжести травмы Панарина
«Эти броски, как удар по лицу». Что пишут о дебюте Панарина в «Рейнджерс»
Никто не ожидал, что россиянин сразу же начнёт творить такие вещи в составе нового клуба.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент