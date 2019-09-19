Североамериканский журналист: Панарин — электрический нападающий

Журналист Newsday Колин Стивенсон поделился мнением о дебютном матче Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Артемий Панарин, электрический крайний нападающий, который дебютировал за новую команду в матче с «Нью-Джерси», забил гол в большинстве, но был вынужден покинуть площадку. Причиной стало, как говорят в команде, небольшое напряжение в паху. После ухода Панарина его место в первом звене занял Крис Крайдер. Игра в большинстве в исполнении «рейнджеров» была доминирующей, несмотря на то что забит лишь один гол в четырёх попытках», — считает Стивенсон.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.

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