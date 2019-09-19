Шелянин: сначала обиделся на Вайсфельда, а потом подумал: «А ведь он прав»

Знаменитый линейный арбитр Сергей Шелянин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». 43-летний арбитр стал первым в истории российским судьёй, отработавшим 1000 матчей в отечественных чемпионатах.

«Если честно, я долго не знал, когда точно оно состоится. По окончании минувшего сезона мне сказали, что до заветного рубежа остаётся девять матчей. Потом пошли разговоры по календарю. Сначала юбилейная игра должна была состояться в Сочи, затем я получил назначение в Петербург. В итоге остановились на матче ЦСКА – «Локомотив». Начальство сказало: ты воспитанник «армейского» клуба, это будет красиво.

Почему не стал работать главным? В те годы был взят курс на омоложение судейского корпуса. Опытные лайнсмены, поработавшие на крупных соревнованиях, переводились в главные арбитры. Мне не хотелось менять специализацию, но руководство настояло. Хорошо помню первую игру. Одна из команд забила гол. Я схватил со льда шайбу и хотел отдать её главному. Ищу его глазами и вдруг замечаю повязку у себя на рукаве. Потом дело вроде пошло, но на одном из региональных турниров мою работу раскритиковал Леонид Вайсфельд. Я сначала обиделся, а потом подумал: «А ведь он прав. Лучше быть хорошим линейным судьёй, чем средним рефери». И решил до конца карьеры остаться в лайнсменах.

Мои амбиции – каждую игру доказывать свой уровень. Чтобы после регулярного чемпионата мне доверили матчи плей-офф, потом – финал. Кроме того каждый год приходят молодые коллеги, нужно выглядеть не хуже их. Эта конкуренция подстёгивает, не даёт стоять на месте. А вот вопросы престижа или размера зарплаты меня не слишком волнуют. Заработанных денег на жизнь хватает – и ладно. Куда важнее чувствовать себя человеком на своём месте», — цитирует Шелянина пресс-служба КХЛ.