Сошников: почему Панарин должен бояться говорить, если его что-то не устраивает?

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился мнением о заявлениях форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Он высказал своё мнение. Не буду занимать чью-то позицию, но я могу сказать, что у человека должно быть своё мнение и он имеет право его высказывать. В чём Панарин точно прав: почему он должен бояться говорить, если его что-то не устраивает? Человек имеет право это высказать. Артемий правильно сделал, что сказал о своей позиции. А правильно это или нет – не нам, спортсменам, обсуждать.



Панарин может говорить, потому что у него есть свой фонд, он жертвует очень серьёзные деньги людям. У Овечкина какой-то корреспондент спросил: «А не зазвездился ли Артемий?» Человек вкладывает миллион долларов, открывает фонд. Ты вообще кто, чтобы такое спрашивать? Вот это, я считаю, неправильно, задавать такие вопросы, провоцировать Овечкина. У каждого своя точка зрения, здесь ничего такого нет», — цитирует Сошникова «Горобзор.ру».