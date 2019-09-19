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«Салават» — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Судницин

«Салават» — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Судницин
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 17:00 мск.

В воротах омской команды второй матч кряду начнёт Александр Судницин. Новичок «Авангарда Роб Клинкхаммер матч пропустит.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;
Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.

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