«Салават» — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Судницин

«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 17:00 мск.
В воротах омской команды второй матч кряду начнёт Александр Судницин. Новичок «Авангарда Роб Клинкхаммер матч пропустит.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;
Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.
- 19 сентября 2019
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