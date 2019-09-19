«Салават» — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Судницин

«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 17:00 мск.

В воротах омской команды второй матч кряду начнёт Александр Судницин. Новичок «Авангарда Роб Клинкхаммер матч пропустит.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;

Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;

Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.