Валуев: мне бы понравилась дисквалификация Кузнецова в НХЛ на более долгий срок

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев заявил, что нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, отделался в НХЛ слишком мягким наказанием. Российский форвард получил отстранение на три матча, тогда как ИИХФ дисквалифицировала его на четыре года.

«Я уверен, что он не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень — это не профессия. У него был выявлен кокаин, это повергло многих болельщиков в шок. Правила НХЛ позволили дисквалифицировать Евгения лишь на три матча. А я бы всё-таки добавил наказания на примере международной федерации.

Невозможно и недопустимо ни принимать наркотики, ни бить никого стульями… Наказание для Кузнецова оказалось более чем лояльным. Мне бы понравилось, если бы в НХЛ его дисквалифицировали на более долгий срок, на большее количество игр. А как ещё?

Такого не должно быть в исполнении известных людей. Должны быть реальные последствия, которые будут больно бить по тому, кто это всё совершает. В данном случае Кузнецов отделался лёгким испугом. Ну что такое пропущенные три матча? По большому счёту это ни о чём. Наказание несоразмерно преступлению, а принятие наркотиков — это преступление, тем более в спортивном мире», — сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».