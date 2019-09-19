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«Оттава» подписала новый контракт с Шабо на $ 64 млн

«Оттава» подписала новый контракт с Шабо на $ 64 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» заключил новое соглашение с защитником Томой Шабо, информирует официальный сайт канадской команды. 22-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на восемь лет. Как сообщают СМИ в Северной Америке, годовая зарплата защитника составит $ 8 млн за сезон.

В сезоне-2018/19 Шабо принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 55 (14+41) баллов при показателе полезности "-12" и 32 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 24,5 минут за матч. Для молодого хоккеиста это был только второй полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге.

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