«Оттава» подписала новый контракт с Шабо на $ 64 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» заключил новое соглашение с защитником Томой Шабо, информирует официальный сайт канадской команды. 22-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на восемь лет. Как сообщают СМИ в Северной Америке, годовая зарплата защитника составит $ 8 млн за сезон.



В сезоне-2018/19 Шабо принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 55 (14+41) баллов при показателе полезности "-12" и 32 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 24,5 минут за матч. Для молодого хоккеиста это был только второй полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Этот клуб НХЛ как чёрная метка. На игроков «Оттавы» сыплются несчастья Мало там неприятностей, теперь обгоревшая девушка хочет отсудить у защитника Коди Сеси $ 8 млн.