Шестёркин: НХЛ — лучшая лига мира. Здесь каждый игрок хочет стать лучше
Голкипер системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от дебюта за клуб в предсезонных матчах.
«Дебютная игра была для меня очень важной. Мой дебют на „Мэдисон Сквер Гарден“, поэтому я немного нервничал. С тех пор как меня задрафтовали, я хотел играть за „Нью-Йорк Рейнджерс“.
Мне немного трудно было привыкнуть к канадскому формату площадки. Я хочу становиться лучше каждый день, поэтому очень упорно работаю и постепенно ощущаю себя более комфортно.
НХЛ — лучшая лига мира, тут для меня не было никаких сюрпризов. Каждый игрок здесь хочет стать лучше и работает, чтобы стать лучше. То же самое должен делать и я», — приводит слова российского голкипера New York Post.
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