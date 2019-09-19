«Научилась у Хабиба». Хоккеистка «Динамо» повалила соперницу борцовским приёмом

Хоккеистка «Динамо» из Санкт-Петербурга Мария Пугина в матче Женской хоккейной лиги с клубом СКСО показала борцовские навыки. В одном из эпизодов на льду завязалась драка, в которой 21-летняя Пугина уложила соперницу приёмом из арсенала борцов.
«Научилась у Хабиба Нурмагомедова», — написала Пугина в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марии Пугиной.
Встреча в Екатеринбурге завершилась уверенной победой «Динамо»- 4:1. Пугина, имеющая опыт выступлений за молодёжную сборную России, провела на льду 24 минуты, завершив матч с показателем полезности "+1".
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. 7 сентября он в титульном бою победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил звание.
- 19 сентября 2019
-
17:57
-
17:46
-
17:39
-
17:20
-
16:34
-
16:19
-
16:11
-
16:03
-
15:46
-
15:20
-
15:02
-
14:37
-
14:20
-
14:01
-
13:45
-
13:25
-
13:07
-
12:55
-
12:31
-
12:08
-
11:45
-
11:14
-
11:00
-
10:39
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:37
-
08:23
-
07:56
-
05:50