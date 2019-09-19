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«Научилась у Хабиба». Хоккеистка «Динамо» повалила соперницу борцовским приёмом

«Научилась у Хабиба». Хоккеистка «Динамо» повалила соперницу борцовским приёмом
Хоккей / Прочие 0

Хоккеистка «Динамо» из Санкт-Петербурга Мария Пугина в матче Женской хоккейной лиги с клубом СКСО показала борцовские навыки. В одном из эпизодов на льду завязалась драка, в которой 21-летняя Пугина уложила соперницу приёмом из арсенала борцов.

«Научилась у Хабиба Нурмагомедова», — написала Пугина в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Марии Пугиной.

Встреча в Екатеринбурге завершилась уверенной победой «Динамо»- 4:1. Пугина, имеющая опыт выступлений за молодёжную сборную России, провела на льду 24 минуты, завершив матч с показателем полезности "+1".

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. 7 сентября он в титульном бою победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил звание.

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