«Металлург» обыграл «Спартак», одержав первую победу с Воробьёвым

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:3. Клуб из Магнитогорска одержал дебютную победу под руководством Ильи Воробьёва, ранее «лисы» проиграли четыре матча с Воробьёвым на скамейке.



Команда хозяев обеспечила себе комфортное преимущество уже к 10-й минуте, забросив в ворота соперника три шайбы усилиями Эрика О`Делла, Архипа Неколенко и Романа Любимова. После второго гола «Спартак» заменил голкипера Никиту Беспалова на Павла Хомченко. На старте второго периода О`Делл оформил дубль, увеличив разницу в счёте. В середине второго периода москвичи размочили счёт благодаря удачному броску Максима Цыплакова. На 48-й минуте Каспарс Даугавиньш сократил разницу в отставании гостей до двух голов. Артём Фёдоров в концовке забил третий гол «Спартака», но отыграться гости не сумели.

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