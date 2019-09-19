Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» обыграл «Спартак», одержав первую победу с Воробьёвым

«Металлург» обыграл «Спартак», одержав первую победу с Воробьёвым
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:3. Клуб из Магнитогорска одержал дебютную победу под руководством Ильи Воробьёва, ранее «лисы» проиграли четыре матча с Воробьёвым на скамейке.

Команда хозяев обеспечила себе комфортное преимущество уже к 10-й минуте, забросив в ворота соперника три шайбы усилиями Эрика О`Делла, Архипа Неколенко и Романа Любимова. После второго гола «Спартак» заменил голкипера Никиту Беспалова на Павла Хомченко. На старте второго периода О`Делл оформил дубль, увеличив разницу в счёте. В середине второго периода москвичи размочили счёт благодаря удачному броску Максима Цыплакова. На 48-й минуте Каспарс Даугавиньш сократил разницу в отставании гостей до двух голов. Артём Фёдоров в концовке забил третий гол «Спартака», но отыграться гости не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 О'Делл (Расмуссен) – 00:41' (5x5)   2:0 Неколенко (Дорофеев, Береглазов) – 06:11' (5x5)   3:0 Любимов (Неколенко, Дорофеев) – 08:31' (5x5)   4:0 О'Делл (Антипин, Расмуссен) – 20:26' (5x5)   4:1 Цыплаков (Зубов) – 28:11' (5x5)   4:2 Карсумс (Даугавиньш, Зубов) – 47:18' (5x4)   4:3 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 56:32' (6x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент