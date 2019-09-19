Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» вновь проиграл в Магнитогорске. Москвичи не побеждают здесь 27 лет

«Спартак» вновь проиграл в Магнитогорске. Москвичи не побеждают здесь 27 лет
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду оказался сильнее московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:3.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд и седьмое в девяти матчах регулярного чемпионата. Красно-белые в очередной раз проиграли «Металлургу» на его территории. «Спартак» никогда в истории чемпионатов России не побеждал в Магнитогорске — 27 лет.

Команда хозяев обеспечила себе комфортное преимущество уже к 10-й минуте, забросив в ворота соперника три шайбы усилиями Эрика О`Делла, Архипа Неколенко и Романа Любимова. После второго гола «Спартак» заменил голкипера Никиту Беспалова на Павла Хомченко. На старте второго периода О`Делл оформил дубль, увеличив разницу в счёте. В середине второго периода москвичи размочили счёт благодаря удачному броску Максима Цыплакова. На 48-й минуте Каспарс Даугавиньш сократил разницу в отставании гостей до двух голов. Артём Фёдоров в концовке забил третий гол «Спартака», но отыграться гости не сумели.

«Металлург» обыграл «Спартак», одержав первую победу с Воробьёвым
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент