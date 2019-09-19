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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5.

Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова. «Салават Юлаев» отыгрался уже к 23-й минуте, заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. На 28-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд благодаря удачному броску Вячеслава Войнова. На 52-й минуте Евгений Грачёв увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Свен Андригетто.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Дедунов (Кошелев) – 10:01' (5x5)   0:2 Шумаков (Войнов) – 17:59' (5x4)   1:2 Картаев (Коледов, Сергеев) – 18:59' (5x5)   2:2 Арзамасцев (Амиров, Сошников) – 22:33' (5x5)   2:3 Войнов (Бек) – 27:51' (5x4)   2:4 Грачёв (Покка, Шумаков) – 51:03' (5x5)   2:5 Андригетто – 59:41' (en)
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