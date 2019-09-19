Витолиньш: «Спартак» потерял голову на старте, так играть нельзя

Тренер московского «Спартака» Харийс Витолиньш подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:4).



«С нашей стороны так игры начинать нельзя. Не то чтобы мы проспали, но потеряли голову. Уж не знаю, от чего это зависит, надо обдумать. Все полетели вперед, все что-то хотели, но пропустили голы, которые нельзя пропускать. Свой пятак надо охранять. Потом не бросили играть, боролись до конца – это положительный момент. Есть вещи, над которыми надо работать, есть и моменты, которые были сегодня лучше, чем в предыдущей игре. Готовимся к следующему матчу.



Отсутствие Гудачека? Знаете, у нас на данный момент Хомченко — третий вратарь, довольно уверенно стоит. Не хочу искать проблему во вратарях. Думаю, все идёт сначала от обороны. Вся команда должна играть, помогать вратарю, ловить шайбы на себя. Как раз сегодня это показал «Металлург» – 20 пойманных на себя бросков. Это показатель. Нам тоже в этом компоненте надо добавить. Думаю, не проблема у нас во вратарях», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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