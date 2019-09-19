Хартли — о матче с «Салаватом»: великолепная битва, умная победа

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5).
«Хорошая, умная выездная победа. Мы сразу захватили лидерство в матче. Смена за сменой. Великолепная битва двух команд, агрессивный и качественный хоккей. Каждый в нашей команде помогал друг другу: звено Грачева – два гола в большинстве, Судницин сыграл отлично – все выступили единым целым. Важная выездная победа», — приводит слова Хартли официальный сайт «Салавата Юлаева».
Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова. «Салават Юлаев» отыгрался уже к 23-й минуте, заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. На 28-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд благодаря удачному броску Вячеслава Войнова. На 52-й минуте Евгений Грачёв увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Свен Андригетто.
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