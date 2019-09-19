Михайлов — о скандале в матче НМХЛ: никто не может оскорблять игроков

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о скандале в матче НМХЛ. После игры клубов «Академия Михайлова» — «Рязань» (4:1) в раздевалку рязанской команды ворвались несколько посторонних людей и угрожали одному из игроков.
«Это, конечно, верх возмущения. Почему посторонние люди вошли в раздевалку? Ни руководители, ни люди, которые работают во дворце, кто бы какой пост ни занимал, они не имеют права оскорблять игроков, это просто возмутительно. Других слов я не нахожу.
Это оплошность и «Академии», и руководства дворца, что у раздевалок не было людей, которые бы не пускали туда посторонних. Что случилось на площадке, я не в курсе, но на площадке судья наказывает спортсменов по правилам игры. А что касается того, что вне хоккейной площадки, – это возмутительно, это невоспитанность! Думаю, руководство «Академии» и стадиона должны быть наказаны. Это они недоработали.
Я возмущён, тем более «Академия» носит моё имя. Мне не очень приятно, сожалею, что это случилось. Уверен, люди с этим вопросом разберутся, этот инцидент нельзя оставлять без внимания. Люди, ответственные за проведение матча, должны быть наказаны. Такого не должно повториться. Играют молодёжные команды, игры смотрят дети, а руководящим надо свои эмоции держать при себе», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 19 сентября 2019
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