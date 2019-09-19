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Кожевников — о голе Мальцева: Миша с ходу заявил о себе, СКА — кузница звёзд

Кожевников — о голе Мальцева: Миша с ходу заявил о себе, СКА — кузница звёзд
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал фантастический гол форварда «Нью-Джерси Дэвилз». Михаила Мальцева в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В этом матче принимало участие довольно много российских игроков, но я бы хотел остановиться на молодом нападающем Михаиле Мальцеве. В прошлом сезоне парень выступал в СКА и за год смог из юниора превратиться в одного из лидеров. За последние годы Санкт-Петербург стал настоящей кузницей звёзд. Панарин и Гусев стали звёздами именно в СКА. Мальцев – тоже «продукт» этой системы, хоть и играл не так много. Видно, что в Питере научились поставлять мировому хоккею добротных игроков. Это уже не единичные случаи, а работа настоящей хоккейной фабрики.

Что же касается гола, то он получился красивым. И важно, что наши ребята заявляют о себе с ходу. Очень хотелось бы, чтобы Михаил завоевал место в основном составе «Дэвилз» — клубе, где всегда играло много россиян. Надеюсь, этот гол поможет Мише», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFS.

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