Кожевников — о голе Мальцева: Миша с ходу заявил о себе, СКА — кузница звёзд

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал фантастический гол форварда «Нью-Джерси Дэвилз». Михаила Мальцева в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«В этом матче принимало участие довольно много российских игроков, но я бы хотел остановиться на молодом нападающем Михаиле Мальцеве. В прошлом сезоне парень выступал в СКА и за год смог из юниора превратиться в одного из лидеров. За последние годы Санкт-Петербург стал настоящей кузницей звёзд. Панарин и Гусев стали звёздами именно в СКА. Мальцев – тоже «продукт» этой системы, хоть и играл не так много. Видно, что в Питере научились поставлять мировому хоккею добротных игроков. Это уже не единичные случаи, а работа настоящей хоккейной фабрики.
Что же касается гола, то он получился красивым. И важно, что наши ребята заявляют о себе с ходу. Очень хотелось бы, чтобы Михаил завоевал место в основном составе «Дэвилз» — клубе, где всегда играло много россиян. Надеюсь, этот гол поможет Мише», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFS.
- 19 сентября 2019
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