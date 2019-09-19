Цулыгин: неплохо начали, но «Салават» подвела игра в неравных составах
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от домашнего матча с хоккейным клубом «Авангард» (2:5).
«Поздравляю «Авангард» с победой. Достаточно неплохо начали, владели игровой инициативой, но, к сожалению, не смогли перевести ее в голы. Сегодня нас подвела игра в неравных составах – не забили в большинстве и пропустили в меньшинстве. При игре «5 на 5» действовали неплохо и проводили много времени в зоне соперника, но это не привело к достаточному количеству голов. Будем работать дальше, сделаем выводы и подумаем о будущих играх», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
- 19 сентября 2019
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