Мартемьянов: сомневаюсь, что «Куньлунь» показал свою лучшую игру

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ).



«В том, что «Куньлунь» показал свою лучшую игру, сомневаюсь, потому что их лучшие игры ещё впереди. К игре готовились очень серьезно. Отнеслись к сопернику с полным пониманием. Знали, что парни из «Куньлуня» в хоккей умеют играть очень хорошо. То, что у них небольшой запас очков, ни о чем не говорит. Накал в матче был запредельный. Благодарен нашим парням, что в очередной раз проявили характер и в овертайме смогли взять два очка. Матч был очень боевым», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» одолел «Куньлунь», одержав восьмую подряд победу со старта сезона