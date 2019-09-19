Московское «Динамо» дома проиграло СКА

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:2. С учётом плей-офф «Динамо» не может обыграть СКА на домашней площадке на протяжении восьми последних матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующем игровом отрезке «армейцы» дважды поразили ворота хозяев усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Больше в матче голов забито не было. Голкипер петербургского клуба Алексей Мельничук оформил второй «сухарь» подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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