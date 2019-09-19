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Московское «Динамо» дома проиграло СКА

Московское «Динамо» дома проиграло СКА
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:2. С учётом плей-офф «Динамо» не может обыграть СКА на домашней площадке на протяжении восьми последних матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующем игровом отрезке «армейцы» дважды поразили ворота хозяев усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Больше в матче голов забито не было. Голкипер петербургского клуба Алексей Мельничук оформил второй «сухарь» подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рундблад (Кагарлицкий) – 22:58' (5x5)   0:2 Карпов (Дергачёв) – 37:35' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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