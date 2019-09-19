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ЦСКА победил «Адмирал», у Сорокина — «сухарь»

ЦСКА победил «Адмирал», у Сорокина — «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА на домашней площадке уверенно победил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:0. Дальневосточный клуб проиграл третий матч из пяти последних.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, сразу после перерыва команда хозяев открыла счёт усилиями нападающего Кирилла Капризова. До сирены на перерыв подопечные Игоря Никитина забили ещё дважды, авторами заброшенных шайб стали Максим Мамин и Алексей Марченко. Точку в концовке поставил Максим Мамин, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Капризов (Григоренко, Светлаков) – 20:35' (5x5)   2:0 Мамин (Попов, Окулов) – 33:09' (5x5)   3:0 Марченко (Мамин) – 35:04' (5x5)   4:0 Мамин (Дальбек, Окулов) – 58:28' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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