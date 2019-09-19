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«Торпедо» отыгралось с 0:4, но уступило «Сочи»

«Торпедо» отыгралось с 0:4, но уступило «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:4.

Первый гол был забит на 10-й минуте, точным броском отметился защитник черноморской команды Симон Бертильссон. Во втором периоде «Сочи» забросил три шайбы усилиями Никиты Точицкого, Мальте Стрёмвалля и Олега Погоришного. Гости ответили только голом Михаила Варнакова. Сразу после перерыва гости отыграли две шайбы, авторами которых стали Андрей Белевич и Дамир Жафяров. На 57-й минуте «Торпедо» сравняло счёт, Варнаков оформил дубль. «Сочи» всё-таки вырвал победу в основное время благодаря голу Артёма Томилина.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Бертильссон (Росен) – 09:32' (5x4)   2:0 Точицкий (Александров, Алтыбармакян) – 23:23' (5x5)   3:0 Стрёмвалль (Погоришный, Крикунов) – 27:32' (5x5)   4:0 Погоришный (Петров, Томилин) – 33:01' (5x4)   4:1 Варнаков (Жафяров, Дженовей) – 33:42' (5x5)   4:2 Белевич (Аляев, Дженовей) – 41:26' (5x5)   4:3 Жафяров (Шрёдер) – 42:33' (5x5)   4:4 Варнаков (Аляев, Орлов) – 56:23' (5x5)   5:4 Томилин (Мосалёв, Капустин) – 58:24' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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