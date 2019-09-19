«Торпедо» отыгралось с 0:4, но уступило «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:4.
Первый гол был забит на 10-й минуте, точным броском отметился защитник черноморской команды Симон Бертильссон. Во втором периоде «Сочи» забросил три шайбы усилиями Никиты Точицкого, Мальте Стрёмвалля и Олега Погоришного. Гости ответили только голом Михаила Варнакова. Сразу после перерыва гости отыграли две шайбы, авторами которых стали Андрей Белевич и Дамир Жафяров. На 57-й минуте «Торпедо» сравняло счёт, Варнаков оформил дубль. «Сочи» всё-таки вырвал победу в основное время благодаря голу Артёма Томилина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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