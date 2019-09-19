21-летний вратарь СКА Мельничук оформил второй «сухарь» подряд

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:2.



Отразил 21 бросок и оформил сухой матч 21-летний голкипер петербургской команды Алексей Мельничук. Молодой вратарь оформил второй шат-аут подряд, в прошлой игре «засушив» хоккейный клуб «Сочи» (1:0).

В прошлом сезоне Мельничук провёл только два матча в регулярном чемпионате.



Первый период матча «Динамо» с СКА прошёл без заброшенных шайб, в следующем игровом отрезке «армейцы» дважды поразили ворота хозяев усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Больше в матче голов забито не было.



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