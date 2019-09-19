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21-летний вратарь СКА Мельничук оформил второй «сухарь» подряд

21-летний вратарь СКА Мельничук оформил второй «сухарь» подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:2.

Отразил 21 бросок и оформил сухой матч 21-летний голкипер петербургской команды Алексей Мельничук. Молодой вратарь оформил второй шат-аут подряд, в прошлой игре «засушив» хоккейный клуб «Сочи» (1:0).

В прошлом сезоне Мельничук провёл только два матча в регулярном чемпионате.

Первый период матча «Динамо» с СКА прошёл без заброшенных шайб, в следующем игровом отрезке «армейцы» дважды поразили ворота хозяев усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Больше в матче голов забито не было.

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Московское «Динамо» дома проиграло СКА
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