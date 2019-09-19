Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: Кузнецову будем ещё шансы давать, одна из задач — готовить молодых

Крикунов: Кузнецову будем ещё шансы давать, одна из задач — готовить молодых
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от домашнего матча с петербургским СКА (0:2).

«Много сил отдали в последнем матче, с «Адмиралом», поэтому сегодня поставили молодых игроков. Ну они старались вроде неплохо, но ничего не забили, а с нулём выиграть невозможно. Сегодня опробовали в деле Кузнецова. Он тоже неплохо сыграл. Надо забивать, иначе не выиграешь.

Кузнецова и надо было проверять с сильным соперником. Где его ещё проверять-то? В принципе, сейчас у нас три неплохих вратаря. Наверное, будем и дальше Кузнецову давать шансы. Это одна из задач, которая передо мной стоит, — молодых готовить.

Разговаривали мы с Тарасовым. Он тоже переживает за свою игру. Дали сегодня ему шанс… Хотелось бы, чтобы он играл лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» дома проиграло СКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент