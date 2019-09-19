Крикунов: Кузнецову будем ещё шансы давать, одна из задач — готовить молодых

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от домашнего матча с петербургским СКА (0:2).
«Много сил отдали в последнем матче, с «Адмиралом», поэтому сегодня поставили молодых игроков. Ну они старались вроде неплохо, но ничего не забили, а с нулём выиграть невозможно. Сегодня опробовали в деле Кузнецова. Он тоже неплохо сыграл. Надо забивать, иначе не выиграешь.
Кузнецова и надо было проверять с сильным соперником. Где его ещё проверять-то? В принципе, сейчас у нас три неплохих вратаря. Наверное, будем и дальше Кузнецову давать шансы. Это одна из задач, которая передо мной стоит, — молодых готовить.
Разговаривали мы с Тарасовым. Он тоже переживает за свою игру. Дали сегодня ему шанс… Хотелось бы, чтобы он играл лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 сентября 2019
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