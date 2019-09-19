Кудашов: хотелось бы побольше забивать, но пока так

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы своей команды в КХЛ в матче с «Динамо». Специалист остался доволен действиями подопечных, вместе с тем отметив, что хотел бы видеть от них больше забитых шайб.

«Получилась содержательная игра. В середине игры был небольшой тактический провал, а так стоит выделить общекомандные действия. Хорошо все вместе отыграли, как в обороне, так и в атаке. Была целостность, потому и добились результата. Хотелось бы побольше забивать, но пока так.

Для нас игра Мельничука не сюрприз. Он давно уже играет и набрался опыта, пришло время. Как я уже сказал, выделять надо общекомандные действия. Вратарь в нужный момент выручает, но всё равно команда выигрывает. Защитники помогают нападающим, нападающие помогают защитникам, вратарь помогает всем.

Поменяли четвёртое звено сегодня по разным причинам. Кто-то приболел, у кого-то микротравма, но наверное, правильно сказать, что все приболели. Токранов тренируется уже. У нас есть обойма игроков, на которых мы опираемся. Кагарлицкий то играет, то нет? Мы даём шанс всем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.