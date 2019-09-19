Никитин: у Секача и Вея повреждения, играть должны здоровые

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру с «Адмиралом» (4:0) и рассказал об изменениях в составе.



«Мы провели хороший матч. Ребята отработали достаточно концентрированно, поэтому и в атаке получилось поиграть.



Секача и Вея не было в составе, потому что у них небольшие повреждения. Также сейчас выздоровели ребята, которые не играли до этого. Должны здоровые играть. Не готов ответить, кто попадёт в заявку в следующем матче, он будет только через три дня. Пока не загадывал.



У нас всегда очень тяжёлые игры с „Адмиралом“. Два года уже товарищеские игры специально с ними проводим. Команда дисциплинированная, рабочая. Если недонастраиваешься на неё, большие проблемы будут. Ребята знают об этом. Недонастроя не было», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



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