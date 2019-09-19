Мамин: понравилось играть с Поповым и Окуловым, остаётся только открываться

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом» (4:0), в котором оформил дубль.



«Второй период играли в той же манере, что и первый. Просто реализовали свои моменты, и получился хороший задел. Третий период тоже спокойно отыграли.



Почему не забили в большинстве? Будем надеяться, что эти голы просто остались на следующую игру.



В моменте с моим голом Костя Окулов хорошо отдал, я обязан был забивать. Понравилось играть в звене с Поповым и Окуловым. Оба здорово понимают игру, всегда готовы отдать передачу, остаётся только открыться.



На „Адмирал“ настраиваться не сложно, мы на всех соперников хорошо настроены. Ты не можешь выйти недонастроенным, потому что во время игры будет тяжело переключаться. Поэтому с первого периода мы выходили в полной готовности», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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