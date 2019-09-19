Квартальнов: Зарипов переиграл пару смен, ему надо покороче

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (4:1).
«Счёт неплохой – 4:1, игра держала в тонусе. Во втором периоде соперник заставил нас проснуться, наверное. Хорошо, что пропустили только одну шайбу: было много моментов у соперника, а мы никак не можем на одной ноте пройти все 3 периода. В начале матча получили много удалений, неплохо сыграли в меньшинстве. 3-й период понравился – забили гол в большинстве, стали зарабатывать на себе удаления, и это плюс. А так, с победой, начинаем выезд.
Зарипов переиграл пару смен, у него были смены за минуту – всё-таки ему надо покороче. Там, понятно, было наложение, но он немного переиграл, мне надо было чуть пораньше его убрать. Тяжело ему было, и вторая наложилась смена, там не вывели шайбу. Нижнекамск нас во втором периоде наказал.
Билялов сыграл неплохо, пропустил один гол, где-то вытащил нас во втором периоде. Он будет играть много. У нас было комфортное расписание – это и плюс, и минус. Сейчас мы входим в режим игр через день. У нас несколько игр через день, потом два дня пауза и снова игры через день. Он будет играть намного больше», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».
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