Окулов: мы все прекрасно понимаем, какой будет игра со СКА
Нападающий ЦСКА Константин Окулов оценил игру с «Адмиралом» (4:0) и поделился ожиданиями от предстоящего матча со СКА.
«Хорошая игра, забили свои голы, Илья Сорокин подтащил. Так что получили удовольствие и порадовали своих болельщиков. Сейчас отдыхаем, скоро будем чаще играть.
В предсезонке мы провели первые матчи с «Адмиралом». Тогда только входили в игровой ритм. Сейчас была игра уже регулярного чемпионата. Было больше движения и у нас, и у них. Более интересная игра в этом плане получилась.
Следующий матч со СКА? Надо готовиться, это будет совсем новый день. Мы все прекрасно понимаем, какой будет эта встреча. Постараемся выиграть и порадовать болельщиков», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА победил «Адмирал», у Сорокина — «сухарь»
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