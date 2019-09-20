Красивое световое шоу и как маскот «Динамо» утешал фаната. Яркие фото победы СКА

19 сентября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — им. Аркадия Чернышева» потерпело поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. С учётом плей-офф «Динамо» не может обыграть СКА на домашней площадке на протяжении восьми последних матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующем игровом отрезке «армейцы» дважды поразили ворота хозяев усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Больше в матче голов забито не было. Голкипер петербургского клуба Алексей Мельничук оформил второй «сухарь» подряд.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.