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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

19 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Автомобилист» победил «Куньлунь» — 5:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Мёрфи, Кракнелл) – 03:16' (5x5)   1:1 Секстон (Доус, Мацек) – 07:19' (5x3)   1:2 Вонг (Челиос, Шустр) – 16:13' (5x5)   2:2 Мацек (Доус, Вишневский) – 21:03' (5x4)   3:2 Гареев (Сетдиков, Кучерявенко) – 25:02' (5x5)   3:3 Миллер (Дефацио, Майоне) – 26:47' (5x4)   4:3 Холланд (Доус, Секстон) – 33:46' (5x5)   4:4 Локхарт (Мёрфи, Шустр) – 44:08' (5x5)   5:4 Мацек – 60:42' (3x3)

«Металлург» одолел «Спартак» — 4:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 О'Делл (Расмуссен) – 00:41' (5x5)   2:0 Неколенко (Дорофеев, Береглазов) – 06:11' (5x5)   3:0 Любимов (Неколенко, Дорофеев) – 08:31' (5x5)   4:0 О'Делл (Антипин, Расмуссен) – 20:26' (5x5)   4:1 Цыплаков (Зубов) – 28:11' (5x5)   4:2 Карсумс (Даугавиньш, Зубов) – 47:18' (5x4)   4:3 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 56:32' (6x4)

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Дедунов (Кошелев) – 10:01' (5x5)   0:2 Шумаков (Войнов) – 17:59' (5x4)   1:2 Картаев (Коледов, Сергеев) – 18:59' (5x5)   2:2 Арзамасцев (Амиров, Сошников) – 22:33' (5x5)   2:3 Войнов (Бек) – 27:51' (5x4)   2:4 Грачёв (Покка, Шумаков) – 51:03' (5x5)   2:5 Андригетто (Кошелев) – 59:41' (en)

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Викстранд (Кормье) – 10:47' (5x5)   2:0 Фазылзянов (Кормье) – 13:34' (5x5)   2:1 Хайруллин (Черников) – 28:38' (5x5)   3:1 Азеведу (Журавлёв, Петров) – 54:22' (5x4)   4:1 Азеведу – 57:57' (4x5)

Московское «Динамо» проиграло СКА — 0:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рундблад (Кагарлицкий) – 22:58' (5x5)   0:2 Карпов (Дергачёв) – 37:35' (4x5)

«Сочи» победил «Торпедо» — 5:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Крикунов (Росен, Бертильссон) – 09:32' (5x4)   2:0 Точицкий (Александров, Алтыбармакян) – 23:23' (5x5)   3:0 Стрёмвалль (Погоришный, Крикунов) – 27:32' (5x5)   4:0 Погоришный (Петров, Томилин) – 33:01' (5x4)   4:1 Варнаков (Жафяров, Дженовей) – 33:42' (5x5)   4:2 Белевич (Аляев, Дженовей) – 41:26' (5x5)   4:3 Жафяров (Шрёдер) – 42:33' (5x5)   4:4 Варнаков (Аляев, Орлов) – 56:23' (5x5)   5:4 Томилин (Мосалёв, Капустин) – 58:24' (5x5)

ЦСКА обыграл «Адмирал» — 4:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Капризов (Григоренко, Светлаков) – 20:35' (5x5)   2:0 Мамин (Попов, Окулов) – 33:09' (5x5)   3:0 Марченко (Мамин) – 35:04' (5x5)   4:0 Мамин (Дальбек, Окулов) – 58:28' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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