Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

19 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Автомобилист» победил «Куньлунь» — 5:4 ОТ.

«Металлург» одолел «Спартак» — 4:3.

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 2:5.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» — 4:1.

Московское «Динамо» проиграло СКА — 0:2.

«Сочи» победил «Торпедо» — 5:4.

ЦСКА обыграл «Адмирал» — 4:0.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.