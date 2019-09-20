Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

19 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Автомобилист» победил «Куньлунь» — 5:4 ОТ.
«Металлург» одолел «Спартак» — 4:3.
«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 2:5.
«Ак Барс» победил «Нефтехимик» — 4:1.
Московское «Динамо» проиграло СКА — 0:2.
«Сочи» победил «Торпедо» — 5:4.
ЦСКА обыграл «Адмирал» — 4:0.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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