Подколзин: иногда кажется, что за ЦСКА играют постоянно бегающие роботы

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:0).
«Непростой получился матч. Довести игру до победы удалось за счет мастерства. Мы забили удачные голы, но переломной оказалась шайба в меньшинстве. Доволен ли своим игровым временем? Я всегда пытаюсь быть на позитиве, сколько бы мне не дали сыграть. Приятно, что тренерский штаб начинает мне доверять, но реализацией я своей не доволен. Как отношусь к маленьким площадкам? Мы уже адаптировались к этому. На них хоккей получается достаточно быстрым. Но лично мне больше нравится играть на канадских площадках, потому что нужно меньше двигаться.
Моя цель на сезон? Пока я даже один гол не могу забить. Буду набираться опыта и приобретать игровую практику.
В чем матч с будущим соперником, ЦСКА, отличается от других? Иногда кажется, что за этот клуб играют роботы, который постоянно бегают и не устают. Игроки показывают быстрый хоккей, к которому нужно адаптироваться. В целом, ничего особенно во встречах с московскими армейцами нет – рядовой матч», — цитирует Подколзина официальный сайт КХЛ.
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