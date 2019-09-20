Кагарлицкий: меня не ставили в состав СКА, потому что я не приносил пользы

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:0).
«Получился непростой матч, хорошо, что закончился нашей победой. Очень приятно играть на ВТБ Арене. На чужую лавку по инерции я не бежал, потому что старался максимально сконцентрироваться на игре.
Как воспринимаю тренерские решения не ставить меня на некоторые игры? Это рабочие моменты. Сегодня мне доверили игровое время, значит все хорошо. Надеюсь, что и дальше буду также. Конкуренция в СКА выше, чем в «Динамо»? Не сказал бы. Я до сегодняшнего дня играл не лучшим образом, очки не набирал, пользу не приносил, которую от меня требовали, поэтому меня и не ставили.
Что касается Мельничука – надеемся, что он будет и дальше себя так проявлять, он придает всей команде уверенность», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.
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