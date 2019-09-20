К. Петров: Зарипов — человек-легенда. 800 матчей за «Ак Барс» для него не предел

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Петров поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нефтехимиком» (4:1).



«4:1 выиграли, взяли два очка — это уже хороший результат. Мы начали хорошо, играли нормально. Во втором периоде чуть отошли от своего плана, стали терять шайбу на синей линии, в своей зоне. Из-за этого долго не могли забить третий гол. У соперника очень хорошая команда, они оказали нам хорошее сопротивление. Начало у нас хорошее, а вторые периоды пока не очень проводим. Нам говорят, что делать.

Временем игровым меня не обделяют. Пока в данный момент я нахожу свою игру — тот сезон не очень получился, у меня больше свободы в этом звене. Мы забиваем, отдаём, создаём что-то, мешаем сопернику. Думаю, всё нормально — сейчас только начало сезона, всё ещё может измениться. С этим нет проблем. У нас все четыре звена играют достаточно много.

Зарипов провёл 800-й матч за «Ак Барс»? Это человек-легенда, уважаемый человек и нами, и всем хоккейным миром. Я думаю, это для него не предел, он за тысячу переберётся с его мастерством и желанием. Нам приятно было быть рядом с ним в команде в такой момент. 800 матчей — это надо сыграть, иметь крепкое здоровье», — приводит слова Петрова пресс-служба клуба.