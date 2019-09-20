«Флорида» отказалась от Бобровского и Дадонова и проиграла «Монреалю»
«Флорида Пантерз» проиграла в предсезонном матче с «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась по итогам серии буллитов в пользу хозяев.
«Флорида» решила продержать российского голкипера Сергея Бобровского весь матч на лавке запасных. А нападающий Евгений Дадонов вообще не попал в заявку «пантер» на игру.
«Монреаль — «Флорида» — 5:4 Б (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0).
В сезоне-2018/19 «Монреаль» и «Флорида» остались без плей-офф НХЛ. «Канадиенс» заняли 9, а «Пантерз» — 10 место в Восточной конференции.
Новый регулярный сезон НХЛ стартует в ночь на 3 октября. «Флорида» в первом матче встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Монреаль» приедет в гости к «Каролине Харрикейнз».
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