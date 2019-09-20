Малкин помог «Питтсбургу» победить «Коламбус»
В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 20 сентября «Питтсбург Пингвинз» одержал вверх над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1.
В прошедшем матче двумя забитыми шайбами отличился нападающий Натан Легаре, еще по голу забили Алекс Гальченюк, Джейк Гюнцел. А российский нападающий Евгений Малкин провел на льду почти 16 минут и записал на свой счёт результативную передачу.
Автором единственной шайбы «Блю Джекетс» стал нападающий Сонни Милано. Российский защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отличился.
Ещё один матч с участием российских звёзд хоккея прошел между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз» (1:3). Герман Рубцов и Иван Проворов по итогам игры очков не набрали.
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