Главный тренер «Филадельфии»: Рубцов был поставлен в непростые условия

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо оценил игру российского нападающего Германа Рубцова в предсезонном матче с «Бостон Брюинз» (1:3). Рубцов провёл третий матч за четыре дня.
«Сегодня он выглядел несколько уставшим. Он был поставлен в непростые условия. Но сейчас мы пытаемся лучше узнать игроков. Понятно, что сегодня с точки зрения энергии ему было сложнее. Он получит ещё одну возможность сыграть», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне 21-летний форвард сыграл всего 14 матчей за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай-Уэлли Фантомс» в Американской хоккейной лиге, отметившись шестью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Это был первый сезон для Германа в АХЛ, до этого он играл в юниорской хоккейной лиге Квебека.
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