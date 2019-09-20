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Ничушкин: не думаю о возвращении в КХЛ

Ничушкин: не думаю о возвращении в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил, что не держит в голове вариант с возможным возвращением в КХЛ.

«Я не думаю о возвращении в КХЛ. Стараюсь мыслить позитивно. Хочу, чтобы этот сезон в НХЛ был отличным для меня и для нашей команды. Воспринимаю новый сезон как хорошую возможность вернуться в НХЛ. Надеюсь добавить «Колорадо» физической мощи, габаритов. Это именно то, о чём мы говорили с генеральным менеджером Джо Сакиком», — цитирует Ничушкина Denver Post.

В межсезонье от его услуг отказался «Даллас Старз», выкупив контракт. По оставшемуся году договора россиянин должен был заработать $ 2,95 млн. В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории НХЛ, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.

В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Известны финансовые условия контракта Ничушкина с «Колорадо»
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