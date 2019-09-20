Мальцев: Гусев не хочет закрывать броски защитников. В России он не делал этого

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев прокомментировал гол в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и рассказал об адаптации к североамериканскому хоккею.
«Да на автомате всё получилось. Я задел конёк соперника, упал, а дальше как-то само вышло. Меня удивило, что защитник как-то слишком легко сдался. Почему-то встал.
Закрепиться в основном составе? Ох, трудно сказать. Слишком уж сильные центральные в команде. Первые два звена заняты, так? Хишир, Хьюз. Но теперь приехал Зэйджак, а значит, третье звено тоже занято. Четвёртая тройка? Ну не знаю, не знаю.
Ходили тут ужинать с Гусевым. Нам пока не очень понятно то, что он (главный тренер Джон Хайнс. — Прим. «Чемпионата») просит всех в своей зоне спускаться очень низко. А Гусев не очень хочет закрывать броски от защитников. В России он никогда не блокировал броски. Я тоже как центральный не очень успеваю. Нужно привыкнуть к этому», — цитирует Мальцева «Спорт-экспресс».
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