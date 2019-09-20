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«Локомотив» — «Витязь». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Сможет ли «Локомотив» помешать «Витязю» выйти на первое место на Западе?

Сможет ли «Локомотив» помешать «Витязю» выйти на первое место на Западе?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 20 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.

Центральный матч игрового дня состоится в Ярославле, где «Локомотив» примет «Витязь». Подмосковный клуб одержал пять побед подряд и в случае продолжения победной серии может выйти на первое место в Западной конференции.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Амур»;
— «Барыс» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Витязь».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

«Локомотив» — «Витязь». Прогноз: лидер Запада устроит шоу в Ярославле
«Локомотив» в пяти матчах из шести забивал и пропускал как минимум дважды.
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