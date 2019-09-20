Сможет ли «Локомотив» помешать «Витязю» выйти на первое место на Западе?

Сегодня, 20 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.
Центральный матч игрового дня состоится в Ярославле, где «Локомотив» примет «Витязь». Подмосковный клуб одержал пять побед подряд и в случае продолжения победной серии может выйти на первое место в Западной конференции.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Амур»;
— «Барыс» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Витязь».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
- 20 сентября 2019
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52
-
02:50
-
00:44
-
00:27
-
00:18
-
00:00
- 19 сентября 2019
-
23:53
-
23:29
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:38