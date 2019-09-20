Холланд прокомментировал информацию о возможном контракте Бурдасову на $ 1,7 млн
Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал информацию, что российский проспект Антон Бурдасов может заключить с клубом полноценный контракт на $ 1,7 млн, если сумеет пройти просмотр.
«Я бы сказал, что это неточно. Мы знаем, что у него есть предложения в КХЛ, да и другие команды НХЛ тоже были заинтересованы. Если мы почувствуем, что он достоин контракта, то будем говорить с его агентом и посмотрим на потолок зарплат. Довольно часто не совпадают размеры желаемого и получаемого.
Это будет тяжело для Антона. Он прибыл, когда уже середина тренинг-кемпа. Времени у него мало, но мы предоставляем ему возможность», — приводит слова Холланда журналист Oilersnation Джейсон Грегор.
Типпетт: Бурдасов обладает потрясающим броском. Увидим, что он сможет показать
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