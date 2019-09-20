Агент Пойнта: разногласия с «Тампой» велики. Важно заключить справедливую сделку

Агент Джерри Джоханнсон, представляющий интересы нападающего Брейдена Пойнта, признался, что с новым контрактом его клиента с «Тампа-Бэй Лайтнинг» возникли серьёзные проблемы.

«Разногласия велики, но, как я уже говорил, всё можно решить за один день, если есть желание. Всё можно сделать очень быстро, но если честно, мы ещё далеки от этого. Меня даже немного удивляет, какая дистанция отделяет нас друг от друга на этом этапе. С другой стороны, все переговоры проходят по-разному.

Сейчас мы пропускаем сборы, но мы не рассчитывали на это и не хотели такого развития событий. Безусловно, для него и для нас очень важно заключить справедливую сделку. Мы готовы договариваться, готовы к любому сценарию. Мы не хотим загонять себя в узкие рамки.

Ситуация в «Тампе» уникальна — у них очень хорошая команда. Некоторые лидеры там подписаны на длительный срок, многие заключили промежуточные контракты. Мы готовы рассматривать промежуточную сделку. В этом нет сомнений», — сказал Джоханнсон в интервью радиостанции TSN 650.