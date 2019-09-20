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Купер: когда Василевский спасает команду, у «Тампы» всегда есть шанс

Купер: когда Василевский спасает команду, у «Тампы» всегда есть шанс
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я понял о лиге одну вещь – прошёл ты весь путь до конца или вылетел в первом раунде, после вручения Кубка Стэнли победителю начинается лето, и все команды начинают путь заново. Отличие этого сезона в том, что мы начали подготовку непривычно рано. В Тампе летом очень жарко. Здесь трудно тренироваться, лёд сложный. Но в этом году львиная доля команды и проспектов собралась в городе на несколько недель раньше обычного. Из одного этого факта вы можете сказать, что ребята намерены исправиться.

Этих игроков очень интересно тренировать, и мне кажется, что мы имеем шансы в каждом матче. Когда Андрей Василевский спасает команду, у нас всегда есть шанс. В нашем составе есть потрясающие игроки. Как я уже говорил, эту команду очень интересно тренировать, и я горд быть её частью», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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