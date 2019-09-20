Экс-промоутер ночного клуба: Овечкин считает, что все ему должны
Директор по развитию футбольного клуба «Рига», а также бывший совладелец и генеральный промоутер ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке.
Платил ли он за это? К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», – цитирует Лобжанидзе «Матч ТВ».
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