Экс-промоутер ночного клуба: Овечкин считает, что все ему должны

Директор по развитию футбольного клуба «Рига», а также бывший совладелец и генеральный промоутер ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке.

Платил ли он за это? К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», – цитирует Лобжанидзе «Матч ТВ».