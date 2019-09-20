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Бикмуллин: говорят, что «Нефтехимик» – фарм-клуб «Ак Барса». Это чушь

Бикмуллин: говорят, что «Нефтехимик» – фарм-клуб «Ак Барса». Это чушь
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин рассказал, что значит для него матч с «Ак Барсом».

«Для меня так он самый важный в году. Каждый раз мы пытаемся доказать, что не уступаем «Ак Барсу». Это наш прямой конкурент. Вот и в этот раз старались, но немного не получилось, в концовке не выстояли. Некоторые говорят, что «Нефтехимик» – это фарм-клуб «Ак Барса», но это чушь. У них своя команда, у нас своя. При этом никакого негатива к казанцам у нас нет, наоборот, много друзей там. Перед игрой общаемся, шутим. Но на льду мы соперники, и нас связывает только одна республика. Надо подраться – будем.

Предлагали ли мне перейти в «Ак Барс»? Признаюсь, лет в 12 и в 14 предлагали уехать. Но я остался в «Нефтехимике» и рад этому. Горжусь, что играю за родной город и родную команду», — цитирует Бикмуллина пресс-служба КХЛ.

Бикмуллин — автор первого хет-трика в КХЛ сезона-2019/20
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