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19:00 Мск
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«Сибирь» — «Амур»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Амур»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Казаков — Торченюк — Чесалин;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Витасек — Йордан, Зогорна Г. — Файзуллин — Зогорна Т.;
Васильев — Кондратьев, Ушенин Вл. — Ушенин В. — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Сможет ли «Локомотив» помешать «Витязю» выйти на первое место на Западе?
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