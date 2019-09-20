«Сибирь» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 15:30 мск.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Казаков — Торченюк — Чесалин;

Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Витасек — Йордан, Зогорна Г. — Файзуллин — Зогорна Т.;

Васильев — Кондратьев, Ушенин Вл. — Ушенин В. — Лазарев;

Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;

Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.