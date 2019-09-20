«Сибирь» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Казаков — Торченюк — Чесалин;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Витасек — Йордан, Зогорна Г. — Файзуллин — Зогорна Т.;
Васильев — Кондратьев, Ушенин Вл. — Ушенин В. — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
- 20 сентября 2019
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52
-
02:50
-
00:44
-
00:27
-
00:18
-
00:00
- 19 сентября 2019
-
23:53
-
23:29
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:43