Mastercard провела «Бесценный матч» с участием звёздных команд

В состязании на «ЦСКА Арене» приняли участие хоккейные команды артистов «КомАр» и журналистов «Российская пресса». Товарищеский матч прошёл в рамках традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, которая уже пятый сезон дарит болельщикам бесценную возможность стать ближе к хоккеистам любимых клубов.
Для Mastercard уже стало хорошей традицией собирать болельщиков и получать удовольствие от совместного просмотра хоккейных матчей чемпионата КХЛ. «Бесценный матч», в котором сыграли артисты и журналисты, был проведён в поддержку уникальной хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ. Ведущей мероприятия выступила телезвезда Лера Кудрявцева.
За команду «КомАр» выступали актёр Марат Башаров, певец Кирилл Андреев, футболист Александр Мостовой, экономист Наталья Починок и даже комментатор Александр Гуськов, которого «Роспресса» отправила к друзьям-соперникам для усиления. Гол забил Мостовой, две шайбы забросил Александр Алексеев, ещё по голу забили Олег Бутман и Владимир Уткин (№ 44).
Команду «Роспресса» представляли Алексей Бадюков, Денис Казанский, Роман Скворцов, на тренерском мостике в лучших традициях Анатолия Тарасова работал Дмитрий Фёдоров. Мы увидели весь цвет комментаторского цеха «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ». Капитан Казанский тоже сотворил дубль, как и Тимофей Тимачёв, а также Андрей Коновалов. Победный гол на счёту Коновалова — форвард поразил ворота за одну секунду до истечения «Бесценного матча» и утвердил счёт 6:5 на табло. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, который в роли рефери выходил на лёд и обслуживал эту встречу, зафиксировал взятие ворот.
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