Житник: Шестёркин неплохо стартовал в «Рейнджерс». Он уже прессингует Георгиева

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник поделился мнением о вратарской бригаде «Нью-Йорк Рейнджерс», в которую входят возрастной швед Хенрик Лундквист и два молодых россиянина — Александр Георгиев и Игорь Шестёркин.



«Последние сезоны для Лундквиста не сложились, поэтому менеджмент «Рейнджерс» может рискнуть и выкупить шведа. Но для этого ему нужно завалить старт чемпионата, а Георгиеву и особенно Шестёркину взять с места в карьер.



Если откровенно, то такой сценарий пока выглядит как фантастический. Но Шестёркин стартовал неплохо — и уже прессингует Георгиева. В принципе и до Лундквиста, учитывая его последние игровые проблемы, не далеко», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Первый матч в новом сезоне «синерубашечники» проведут в ночь с 3 на 4 октября с «Виннипег Джетс».