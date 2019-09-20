Житник: Шестёркин неплохо стартовал в «Рейнджерс». Он уже прессингует Георгиева

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник поделился мнением о вратарской бригаде «Нью-Йорк Рейнджерс», в которую входят возрастной швед Хенрик Лундквист и два молодых россиянина — Александр Георгиев и Игорь Шестёркин.
«Последние сезоны для Лундквиста не сложились, поэтому менеджмент «Рейнджерс» может рискнуть и выкупить шведа. Но для этого ему нужно завалить старт чемпионата, а Георгиеву и особенно Шестёркину взять с места в карьер.
Если откровенно, то такой сценарий пока выглядит как фантастический. Но Шестёркин стартовал неплохо — и уже прессингует Георгиева. В принципе и до Лундквиста, учитывая его последние игровые проблемы, не далеко», — приводит слова Житника Russia-Hockey.
Первый матч в новом сезоне «синерубашечники» проведут в ночь с 3 на 4 октября с «Виннипег Джетс».
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