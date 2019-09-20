Экс-защитник «Тампы» и «Рейнджерс» Джирарди объявил о завершении карьеры
Бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт «молний».
Последние два сезона 35-летний хоккеист провёл в составе «Лайтнинг», а до этого защищал цвета «синерубашечников». Всего в НХЛ принял участие в 927 матчах, отметившись 56 заброшенными шайбами и 208 результативными передачами при показателе полезности «+78» и 314 минутах штрафного времени.
Джирарди провёл в Национальной хоккейной лиге 13 сезонов. За это время он четыре раза играл в финале Восточной конференции и один раз принимал участие в финальной серии Кубка Стэнли. В составе «Тампы» хоккеист отыграл в 139 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 (10+24) очка.
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Никто не ожидал, что россиянин сразу же начнёт творить такие вещи в составе нового клуба.
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